3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'ndan bayram mesajı

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kovid-19 salgını dolayısı ile birlik beraberliğe, toplumsal dayanışmaya her zamankinden çok ihtiyaç olduğunu kaydetti.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, dini bayramların, milletlerin, halkların bilincini güçlendiren, tazeleyen ve özünde; sevincin, gururun, birlik ve bütünlüğün, kucaklaşmanın olduğu mutlaka genç kuşaklara iyi anlatılması ve aktarılması gereken özel günler olduğunu vurguladı.

“Ramazan Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da dostluğu, kardeşliği pekiştirmeli, dayanışmayı ve yardım etmeyi teşvik etmelidir.” diyen Eroğlu, Kovid-19 salgını dolayısı ile birlik beraberliğe, toplumsal dayanışmaya her zamankinden çok ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Eroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan Bayramı’nı da vesile yaparak varsa dargınlıkları, kırgınlıkları, kızgınlıkları bir tarafa bırakmalı, bir birimizi kucaklayarak bu zor günleri kardeşlik duyguları içinde en az sıkıntı ile atlatmak için çalışmalıyız.

Ben, Anavatan Türkiye’nin desteği ve halkımızın duyarlılığı, çalışkanlığı ile salgın sonrasında çok ciddi ve süratli bir toparlanmaya gideceğimize, ekonomimizi daha ileri taşımak için gereken adımları atacağımıza yürekten inanıyorum.

Moralimizi bozmaya gerek yoktur. Birçok sıkıntımız gibi bu sıkıntı da geride kalacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, İslam aleminin, Türkiye’deki tüm kardeşlerimizin ve siz değerli halkımızın Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla kutlar sağlıklı, mutlu nice nice bayramlar dilerim.”

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12/05/2021 13:33