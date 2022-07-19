3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’ndan teşekkür mesajı

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, sağlığının iyi olduğunu, evine çıktığını belirtti ve tedavi sürecine katkı sağlayan YDÜ Hastanesi Yönetimi, doktorları, sağlık çalışanları ile iyileşmesi için dua edip ilgilenen herkese teşekkür etti.

Eroğlu, yayınladığı mesajda şunları kaydetti:

“Geçirdiğim rahatsızlık sonrası kaldırıldığım Yakın Doğu Hastanesi’ndeki tedavimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Evime çıktım ve çok şükür sağlığım iyidir.

Tedavim süresince teveccüh gösterip ziyaretime gelen ama konulan kısıtlamalar nedeniyle görüşemediğim, telefonla ulaşmaya çalışan ama aynı nedenle konuşamadığım tüm dost, akraba ve tanıdıklarımıza, iyileşme sürecime katkı sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yönetimi, teşhis koyan ve ameliyatlarımı gerçekleştiren doktorlara, iyileşmem için dua ve ilgisini eksik etmeyen KKTC ile Türkiye’nin tüm yetkililerine ve halkımıza teşekkür ederim.

Unutmayalım ki her işin başı sağlıktır. Lütfen sağlığımıza dikkat edelim, sağlığımızı korumamız için yapılan tüm öneri ve ikazlara uyalım.

Herkese en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”

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19/07/2022 12:57