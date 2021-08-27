3. Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun tedavisi devam ediyor

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27/08/2021

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3. Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun tedavisi devam ediyor

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun sağlık durumu iyiye gidiyor.

Ailesinden alınan bilgiye göre, sağlık durumu bugün daha iyi olan Eroğlu’nun, doktorların kararıyla yakında taburcu edilmesi bekleniyor.

Geçen Pazartesi baş dönmesi şikâyetiyle Yakın Doğu Hastanesi’nin yoğun bakım bölümüne yatırılan 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, iki günün ardından sağlık durumunun iyiye gitmesiyle normal servise çıkarılmıştı.

Çarşamba gününden beri serviste tedavisi süren Eroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin tamamlanmasının ardından yakın zamanda taburcu olacağının ümit edildiği kaydedildi.

 

27/08/2021 17:45
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TAGS: 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun tedavisi devam ediyor, haberkbris,
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