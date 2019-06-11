3. Cumhurbaşkanlığı Çevre Ödülleri yarın akşam veriliyor

Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında düzenlenen Kalıcı Etki Proje Yarışması ödüllerinin üçüncüsü yarın akşam Cumhurbaşkanlığında düzenlenecek törenle verilecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göçre, Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda; “Kalıcı Etki Ödülü” kategorisinden 4, “Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” kategorisinden ise 6 proje finalde yer aldı. Her iki kategoride dereceye giren projelere ödülleri ve diğer tüm katılımcılara sertifikalar, yarın akşam Cumhurbaşkanlığında düzenlenecek törenle verilecek.

“KALICI ETKİ PROJE YARIŞMASI” FİNALİNE KALAN PROJELER

“Kuşları Gözle ve Gözet” projesiyle Damla Beton, “Sağlıklı Yaşam İçin Temiz Çevre” projesiyle Ülkü Yakar (İskele Ticaret Lisesi), “1190 Yaban Hayat Destek Hattı” projesiyle Kemal Basat, “Organik Tarımdan Yeşil Okula” projesiyle Ahmet Bilir (TMK) Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda finale kaldılar.

“YENİ FİKİRLER TEŞVİK ÖDÜLÜ” KATEGORİSİNDE FİNALE KALAN PROJELER

”KKTC’de Evsel ve Yeşil Atıkları Eğitim Odaklı Bireysel ve Toplu Kompostla Azaltma” projesiyle Hazal Say-Ötün, “Okulumda Pet Şişeye Gerek Yok” projesiyle Meryem Özkan, "1.5 Derece”: İklim değişikliğine yönelik bilgilendirme ve farkındalık yaratmak amacıyla podcast programı projesiyle Hasan Yıkıcı, “Değişim Tabaktan Başlar” projesiyle Fezel Nizam, “Akıllı Şehir Teknolojileri Kullanılarak Enerji Verimliliğinin Arttırılması: Yavaş (Cittaslow) Şehir Yeniboğaziçi’nin Vaka Analiz Çalışması” projesiyle Zehra Akıntuğ, “Kıbrıs Endemik Bahçesi” projesiyle Beyza Nur Çelik “Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” kategorisinde finale kaldılar.

JURİ ÜYELERİ

“Kalıcı Etki Ödülü” ve “Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” kategorilerinde, Cumhurbaşkanlığında yer alan final sunumlarında jüriyi, Temiz Düşün Onursal Başkanı Prof. Dr. Vamık Volkan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Özel Danışmanı Prof. Dr. Ömer Gökçekuş, Cumhurbaşkanlığı Çevre Özel Danışmanı, Temiz Düşün Proje Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz ve ODTÜ-KKK Sürdürülebilirlik Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ali Muhtaroğlu, Yrd. Doç. Dr. Onur Taylan ve Doç. Dr. Yeliz Yeşilada Yılmaz oluşturdu.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, ülkenin çevre konularındaki eğitim, farkındalık ve altyapı ihtiyaçlarına, birçok kurumun ve uzmanın katılımı ve iş birlikleriyle çözümler aramak amacıyla yürütülen Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında düzenlenen Kalıcı Etki Proje Yarışması’na yapılan 26 başvurunun 18 tanesi Yeni Fikirler Teşvik Ödülü kategorisine yapılırken, Kalıcı Etki Ödülü kategorisine ise 8 başvuruda bulunulmuştu.