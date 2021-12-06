3. Dozu yaptırmayanların Adapassları İptal Ediliyor

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06/12/2021

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3. Dozu yaptırmayanların Adapassları İptal Ediliyor

Bulaşıcı Hastalıklar ÜSt Komitesi tarafından açıklanan karara göre bugünden itibaren 3. doz aşılarını yaptırmamış kişiler ülke içeriisinde aşısız kabul edilerek Adapasları iptal edildi.

COMIRNATY (Pfizer/Biontech) - VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford) aşılarını yaptıran ve 2. Dozlarının üzerinden 6 ay

CORONAVAC (Sinovac) aşısını yaptıran ve 2. Dozlarının üzerinden 3 ay geçen kişiler;

COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson aşısı yaptıran ve üzerinden 3 ay geçen kişiler;

3.Doz aşılarını yaptırmamaları halinde ülke içerisinde aşısız kişi olarak kabul edilecek ve Adapassları iptal edilecektir.

06/12/2021 08:09
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TAGS: adapass, koronavirüs,
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