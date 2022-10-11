3. Dünya Savaşı mı çıkacak? Trump'tan korkutan uyarı

Esi ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce barış anlaşmasıyla sonuçlanması gerektiğini aksi taktirde bu durumun III. Dünya Savaşı'nı tetikleyebileceğini söyledi.Euronews'in haberine göre; Arizona'nın Mesa şehrinde Legacy Sports USA kapsamındaki mitingde konuşan Trump, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Trump, özellikle günümüzde insanlığın elindeki tahrip gücü yüksek ve öldürücü silahların tehlikesine dikkati çekti. Ukrayna'da yüz binlerce insanın ölme riski olduğunun altını çizen Trump, "Bu savaşın bir an önce bitmesi gerekiyor. Çünkü bu durum III. Dünya Savaşı'na sebep olabilir. Şu anda insanlığın elindeki modern silahların tahrip gücü çok yüksek. Bu konuyu benden daha iyi bilen olamaz çünkü ABD ordusunu (başkanlığım döneminde) yeniden inşa ettim." diye konuştu.

Bir ülkenin savaş kararı almasının hiç de göründüğü kadar kolay olmadığını ve bu durumun Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalarda rahatlıkla görülebildiğini kaydeden Trump, savaşın ikinci bir yüzünün olduğunu söyledi. Trump, "Çok akıllı ve uyanık davranmalıyız. Ne dediğimizi ve ne yaptığımızı bilmeliyiz. Yoksa III. Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğini kabul etti

ABD eski Başkanı Trump Beyaz Saray'da görevdeyken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi ilişkiler kurmuştu. Trump'ın 2016 yılında Moskova'nın ABD Başkanlık Seçimleri'ne müdahale ettiği iddialarını yalanlamış ancak 2018'de yaptığı açıklamada aksi yönde konuşarak, "ABD istihbarat servislerinin Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine dair ulaştıkları sonucu" kabul ettiğini söylemişti.

Trump'ın bu açıklamaları sadece Demokrat Parti değil, Cumhuriyetçi Parti içinde de büyük tepkilere yol açmıştı.

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11/10/2022 09:09