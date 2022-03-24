3. Ege Kuzey Kıbrıs Sempozyumu Başlıyor

3.Ege Kuzey Kıbrıs Sempozyumu yarın Acapulco Hotel’de yapılıyor.

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24/03/2022

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3. Ege Kuzey Kıbrıs Sempozyumu Başlıyor

3.Ege Kuzey Kıbrıs Sempozyumu yarın Girne Acapulco Hotel’de yapılıyor.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Pediatrik Acil Platformu ile işbirliği içinde düzenlenen 3 gün sürecek.

Sempozyum boyunca çocuk hekiminin acil uygulamalarda sıklıkla karşılaşabileceği konular uzmanların anlatımları ile interaktif olgularla anlatılıp, irdelenecek ve eğitici bilimsel program yapılacak. Sempozyumun son gününde ise gelişimsel sorunu olan çocuğa yaklaşım paneli düzenlenecek.

24/03/2022 09:56
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TAGS: 3.Ege Kuzey Kıbrıs Sempozyumu, Girne, Acapulco Hotel
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