3. Gastro Show ‘Geleneksel Kıbrıs Ekmekleri’ konsepti ile gerçekleşiyor
Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek olan ‘Gastro Show Girne’ ‘Geleneksel Kıbrıs Ekmekleri’ konsepti ile hayat buluyor.
20/09/2024
Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek olan ‘Gastro Show Girne’ ‘Geleneksel Kıbrıs Ekmekleri’ konsepti ile hayat buluyor. 'Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında hayat bulacak olan etkinlik, 21 Eylül Cumartesi günü saat 1700’de Ramadan Cemil Meydanı’nda (eski belediye binası önü) gerçekleşiyor. ‘Geleneksel Kıbrıs Ekmekleri’ konsepti ile birbirinden özel lezzetlerin halk ile buluşacağı ‘Gastro Show Girne’; Kıbrıs pidesi ve çöreği, Gurme/Artizyan ürünler, köy tipi ve özel ekmek ürünleri, gurme yerel lezzetler ve konsepte uygun stantlar ile katılımcılara lezzet dolu anlar sunmaya hazırlanıyor.
KIBRIS EKMEĞİNİN YAPILIŞI SERGİLENECEK
‘Gastro Show Girne’ kapsamında bu yıl konsepte özel olarak canlı ekmek yapım süreci katılımcılara sunulacak. Etkinlik alanında kurulacak olan taş fırında ekmeğin hazırlanışı ve pişirilişi interaktif bir şekilde katılımcıların beğenisine sunulacak.
GASTRO SHOW ETKİNLİK PROGRAMI
17:00 GastroShow Stantların Açılışı
18:00 Açılış konuşmaları
18:30 Gastroshow 3. Hikayemiz: ‘Aşımız, Aşkımız Kıbrıs Ekmeği’
Naile Soyel, Gıda Müh.Sağlık Md Muavini
18:45 Mini Skeç (Gibriyagi) ‘Paşa Dayı ile Hasan Ağa’
(Kemal Latif, Bülent Çınarlılı, Zeren Turalı)
19:00 Geleneksel Kıbrıs Folklorik Dansları
Girne Genç Sanat Severler Derneği
19:30 Geleneksel Kıbrıs Ekmeği Üretimi – Demo, 1.Bölüm
(Mustafa Şah HCIMA, Zekai Altan HCIMA, Ayşe Gülyaz)
20:00 KONSER 1. Bölüm
Grup Otantik
21:00 Geleneksel Kıbrıs Ekmeği Üretimi – Demo, 2. Bölüm
21:30 KONSER 2. Bölüm
Grup Otantik20/09/2024 13:13