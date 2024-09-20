3. Gastro Show ‘Geleneksel Kıbrıs Ekmekleri’ konsepti ile gerçekleşiyor

Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek olan ‘Gastro Show Girne’ ‘Geleneksel Kıbrıs Ekmekleri’ konsepti ile hayat buluyor. 'Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında hayat bulacak olan etkinlik, 21 Eylül Cumartesi günü saat 1700’de Ramadan Cemil Meydanı’nda (eski belediye binası önü) gerçekleşiyor. ‘Geleneksel Kıbrıs Ekmekleri’ konsepti ile birbirinden özel lezzetlerin halk ile buluşacağı ‘Gastro Show Girne’; Kıbrıs pidesi ve çöreği, Gurme/Artizyan ürünler, köy tipi ve özel ekmek ürünleri, gurme yerel lezzetler ve konsepte uygun stantlar ile katılımcılara lezzet dolu anlar sunmaya hazırlanıyor.

KIBRIS EKMEĞİNİN YAPILIŞI SERGİLENECEK

‘Gastro Show Girne’ kapsamında bu yıl konsepte özel olarak canlı ekmek yapım süreci katılımcılara sunulacak. Etkinlik alanında kurulacak olan taş fırında ekmeğin hazırlanışı ve pişirilişi interaktif bir şekilde katılımcıların beğenisine sunulacak.

GASTRO SHOW ETKİNLİK PROGRAMI

17:00 GastroShow Stantların Açılışı

18:00 Açılış konuşmaları

18:30 Gastroshow 3. Hikayemiz: ‘Aşımız, Aşkımız Kıbrıs Ekmeği’

Naile Soyel, Gıda Müh.Sağlık Md Muavini

18:45 Mini Skeç (Gibriyagi) ‘Paşa Dayı ile Hasan Ağa’

(Kemal Latif, Bülent Çınarlılı, Zeren Turalı)

19:00 Geleneksel Kıbrıs Folklorik Dansları

Girne Genç Sanat Severler Derneği

19:30 Geleneksel Kıbrıs Ekmeği Üretimi – Demo, 1.Bölüm

(Mustafa Şah HCIMA, Zekai Altan HCIMA, Ayşe Gülyaz)

20:00 KONSER 1. Bölüm

Grup Otantik

21:00 Geleneksel Kıbrıs Ekmeği Üretimi – Demo, 2. Bölüm

21:30 KONSER 2. Bölüm

Grup Otantik