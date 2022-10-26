3. Hasat Festivali Akdeniz Köyünde Yapılıyor

ads ads ads ads
26/10/2022

ads
3. Hasat Festivali Akdeniz Köyünde Yapılıyor

 Akdeniz köyündeki Ecolive Zeytin Bahçeleri’nin  bu yıl üçüncüsünü düzenlediği  Zeytin Hasat Festivali pazar günü  gerçekleştirilecek.

Ecolive’den yapılan açıklamaya göre, yüzlerce zeytin ağacının bulunduğu alanda düzenlenecek etkinlikte kültür, sanat, gelenek ve aktivite iç içe yaşanacak.

Festivalde, unutulmaya  yüz tutmuş birçok yiyecek, içecek ve el sanatları yer alacak.

Festival alanı girişinde ressamlar Svetlana Kostina ve Ekaterina Shenaeva’nın Kıbrıs konulu tual üzeri akrilik ve sulu boya resim sergisi de yer alacak.

Festival alanında, adanın şarap kültürü öncüsü olarak nitelendirilen Gillham Vineyard’ın şaraplarından tatma imkanı olacak. Ayrıca, Kıbrıs Türk Sanayi Odası kuracağı stantla hasata katılan çocuklara birer zeytin fidanı ve bilgilendirici broşür hediye edecek.

26/10/2022 12:22
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Hasat Festivali, Akdeniz
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.