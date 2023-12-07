3. Lig ekibi, Bayern Münih'den sonra Frankfurt'u da eledi

Almanya Kupası'nda mücadele eden 3. Lig temsilcisi Saarbrucken, bir büyük sürprize daha imza attı.

Saarbrucken, Bayern Münih'in ardından Eintract Frankfurt'u da kupanın dışına itti.

Ludwigspark'ta oynanan karşılaşmada goller ikinci yarıda geldi. 64. dakikada Brunker ve 78. dakikada Kerber ile fileleri havalandıran Saarbrucken, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Konuk takım Eintract Frankfurt'ta Futkeu 83. dakikada kırmızı kart gördü.

Saarbrucken çeyrek finalde Stuttgart - Borussia Dortmund maçının galibiyle karşılaşacak.