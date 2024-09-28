3.    Moto Drag Yarışında heyecan dorukta 

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28/09/2024

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3.    Moto Drag Yarışında heyecan dorukta 

Kategoriler belli oldu, yarın büyük çekişme bekleniyor 

KITMOK 3. Motodrag Yarışı yarın Çayırova’da saat 09.00’da başlayacak.

Yarış öncesi ekipler hazırlıklarını tamamladı.

İddialı yarışçılar birbirlerinr sosyal medyadan meydan okudu.

Öte yandan KITMOK da yarış için hazır.

KITMOK, kategorilerde yer alacak isimleri açıkladı.

KITMOK Başkanı Mustafa Özgökçen, “ Kayıtlar Tamamlanmıştır. 
Bu Saatten  Sonra Yapılacak Kayıtlar Cezalı olacaktır. Herkese Başarılar Güzel Bir Yarış Dileriz” mesajı yayınladı.

28/09/2024 18:17
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TAGS: 3.    Moto Drag Yarışı, haber
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