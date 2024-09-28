3. Moto Drag Yarışında heyecan dorukta
28/09/2024
Kategoriler belli oldu, yarın büyük çekişme bekleniyor
KITMOK 3. Motodrag Yarışı yarın Çayırova’da saat 09.00’da başlayacak.
Yarış öncesi ekipler hazırlıklarını tamamladı.
İddialı yarışçılar birbirlerinr sosyal medyadan meydan okudu.
Öte yandan KITMOK da yarış için hazır.
KITMOK, kategorilerde yer alacak isimleri açıkladı.
KITMOK Başkanı Mustafa Özgökçen, “ Kayıtlar Tamamlanmıştır.
Bu Saatten Sonra Yapılacak Kayıtlar Cezalı olacaktır. Herkese Başarılar Güzel Bir Yarış Dileriz” mesajı yayınladı.
28/09/2024 18:17