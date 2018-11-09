MS hastalarının uzmanlarla buluşmasını sağlayan aynı zamanda sosyal yaşantılarına ve rehabilitasyonlarına yönelik aktivitelerin yer aldığı 3. MS Kampı yapıldı.

Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Lapta Gençlik Kampı’nda yer alan 4 günlük kampa 20 MS hastası yatılı olarak katıldı.

Kamp süresince Dr. Sıla Usar İncirli, Dr. Ferda Selçuk Muhtaroğlu, Doç. Dr. Sevda Lafcı Fahrioğlu, Doç. Dr. Umut Fahrioğlu, Yard. Doç. Dr. Gülbin Ergin, Yard. Doç. Dr. Beliz Belgen Kaygısız, Yard. Doç. Dr. Nazal Bardak, Musa Muhtaroğlu ve Sevil Hançerli hastalara MS’le ilgili değişik konularda bilgi verdi. Süsel Gelişim Merkezi’nden gelen eğitmenler de hastalara doğru nefes tekniklerini gösterdi.

Lefke Avrupa Üniversitesi, Sağlık Hizmtleri Meslek Yüksekokulu’ndan öğrencilerin de gönüllü olarak hastalara yardımcı olduğu kampta eğitici aktivitelerin yanı sıra spor, müzik dinletisi ve tombala çekilişi de yer aldı. MS hastaları, önümüzdeki günlerde satışa sunulacak “#şiirsokakta” adlı kitabından elde edilecek tüm geliri derneğe bağışlayan İlke Ünlücan’la da hayata dair bir sohbet yaptı. Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği Başkanı Sibel Hançerli, imzalanan protokol çerçevesinde konaklama ve yemeklerin Gençlik Dairesi tarafından sağlandığına dikkat çekerek, herhangi bir ücret talep etmeden kampa katılan uzmanlara ve Ünlücan’a teşekkür etti.

Hançerli, üye aidatı olmayan dernek için bağışların önemine vurgu yaptı.