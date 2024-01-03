3. Muaythai Khan Sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı

3.Muaythai Khan Sınavı, 24 Ocak 2023, Pazar günü, Muaythai Teknik ve Sınav Komitesi tarafından Lefkoşa’da Federasyon Salonunda yapıldı.

Kuşak Sınavına, bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan Khan sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 9 sporcu başarılı olarak terfi etti.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri Khan dereceleri aşağıdaki gibidir;

1.Khan’a Terfi Eden Sporcular;

1- Samet TIBIK

2- Hasan YÜCEYÜKSEL

3- Roniy ERDOĞAN

4- Eralp ÇOBANOĞLU

5- Mehmet MENİZ

6- Mehmet Kaan HAVAZ

2. Khan’a Terfi Eden Sporcular;

1- Cem NARLI

6. Khan’a Terfi Eden Sporcular;

1- Reyyımbay İNTİZAROV

7. Khan’a Terfi Eden Sporcular;

1- Fevzi FASLIGİL