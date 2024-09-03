3. Raşit Özsağlam Tavla Turnuvası 7 Eylül'de Düzenlenecek

Raşit Özsağlam anısına düzenlenecek olan 3. Raşit Özsağlam Tavla Turnuvası, 7 Eylül Cumartesi günü saat 13:00'te Yiğitler Köyü festival alanında gerçekleştirilecek

Raşit Özsağlam kimdir?

Raşit Özsağlam, 21 Şubat 1951 yılında Yiğitler Arçoz köyünde doğdu. Uzun yıllar toprak ürünlerinde çalıştı. Özsağlam, 27 yıl boyunca Yiğitler köyünde muhtarlık yaptı. Evli ve üç çocuk babasıydı.