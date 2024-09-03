3. Raşit Özsağlam Tavla Turnuvası 7 Eylül'de

Raşit Özsağlam anısına düzenlenecek olan 3. Raşit Özsağlam Tavla Turnuvası, 7 Eylül Cumartesi günü saat 13:00'te Yiğitler Köyü festival alanında gerçekleştirilecek

ads ads ads ads
03/09/2024

ads
3. Raşit Özsağlam Tavla Turnuvası 7 Eylül'de

3. Raşit Özsağlam Tavla Turnuvası 7 Eylül'de Düzenlenecek

Raşit Özsağlam anısına düzenlenecek olan 3. Raşit Özsağlam Tavla Turnuvası, 7 Eylül Cumartesi günü saat 13:00'te Yiğitler Köyü festival alanında gerçekleştirilecek

Raşit Özsağlam kimdir?

Raşit Özsağlam, 21 Şubat 1951 yılında Yiğitler Arçoz köyünde doğdu. Uzun yıllar toprak ürünlerinde çalıştı. Özsağlam, 27 yıl boyunca Yiğitler köyünde muhtarlık yaptı. Evli ve üç çocuk babasıydı.

03/09/2024 09:53
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Raşit Özsağlam Tavla Turnuvası
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.