3. Sandıkta Ünal Üstel önde
22/09/2024
Ulusal Birlik Partisi Kurultayı’nda üçüncü sandıktan da ilk sırada Ünal Üstel çıktı.
991 oyun sayıldığı 3. sandıkta Ünal Üstel 642, Hasan Taçoy 321, Ahmet Melih Karavelioğlu 14 oy aldı. Geçersiz oy 14.
İlk 3 sandık sonuçlarına göre 2970 oydan 1870’ini Ünal Üstel, 990’ını Hasan Taçoy, 40’ını Ahmet Melih Karavelioğlu aldı. 70 oy ise geçersiz sayıldı.
3 sandık sonucuna göre, Üstel % 64,5, Hasan Taçoy %34,1, Ahmet Melih Karavelioğlu % 1,4 oranında oy aldı.
22/09/2024 03:30