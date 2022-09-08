3. Sessiz Çığlık Mektup Yarışması Ödül Töreni 21 Eylül’de yapılacak

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin yaşlıların ve ruh sağlığı sorunu yaşayan bireylerin seslerini duyurmak için bu yıl 3’üncü kez düzenlediği Sessiz Çığlık Mektup Yarışması'nı kazananlara ödülleri 21 Eylül’de yapılacak törenle verilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre ödül töreni 21 Eylül Çarşamba günü 19.00-21.00 saatleri arasında Lefkoşa’da Grand Pasha Otel'de yapılacak.

Açıklamada, geçen yıl Sessiz Çığlık Mektup Yarışması’nda birincilik ödülünü kazanan yarışmacı tarafından yazılan mektubun filme dönüştürüldüğü belirtilerek, törende bu filmim gösteriminin yapılacağı da belirtildi.

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08/09/2022 16:47