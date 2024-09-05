3. Şirinevler Gonnara Festivali yapılıyor

Dikmen Belediyesi ile Şirinevler Muhtarlığı'nın organize ettiği “3. Şirinevler Gonnara Festivali” 15 Eylül Pazar günü yapılıyor.

Şirinevler köy meydanında 09.00-23.00 saatleri arasında yer alacak festivalde, stantlar kurulacak, çocuklar için etkinlikler düzenlenecek, arzı endam defilesi gerçekleştirilecek, halk dansları, latin dans gösterileri yapılacak, tavla turnuvası organize edilecek ve Salt müzik gurubu konser verecek.

Festival kapsamında, canlı hellim ve sucuk da yapılacak.