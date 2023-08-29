3. Sokak Yemekleri Festivali 2 Eylül Cumartesi Günü Yapılıyor

Birbirinden güzel sokak lezzetlerinin sunulacağı ‘‘ Street Food Festival’’in üçüncüsü bu cumartesi yapılıyor. Zeytinlik’te yer alan Villaggio Templos’un çim alanında yapılacak etkinlik bu yıl Girne’nin ilk çocuk kafesi Bonnie Kids Cafe ile Villaggio Templos restorantın ortak organizasyonunda gerçekleştirilecek.

Birbirinden lezzetli sokak lezzetlerinin satılacağı etkinlikte Kaan Batural Acoustic Trio sahne alırken çocuklara yönelik de bir çok aktivite yapılıyor. Sokak oyunları , çocuklara yönelik karaoke ve uçurtma etkinliği gibi aktivitelerin gerçekleştirileceği festival kapılarını Cumartesi akşamüzeri 17:30’dan itibaren ziyaretçilerine açacak. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek festival gece boyu devam edecek.