3. turda ilk 6 maç tamamlandı
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda günün ilk 6 maçı tamamlandı.
19/10/2022
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda günün ilk 6 maçı tamamlandı.
Kupada yapılan ilk 6 maçın sonunda Kasımpaşa, Serik Belediyespor, Efeler 09, Ankaraspor, Manisa FK ve Çaykur Rizespor adını 4. tura yazdırdı.
Oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Kasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-1
Serik Belediyespor-Batman Petrolspor: 2-1
Altay-Efeler 09: 1-2
Ankaraspor-Pazarspor: 2-1
Manisa FK-Amberçay Eynesil Belediyespor: 2-2 (Penaltılar: 7-6)
Çaykur Rizespor-Boyabat 1868: 3-0