3. Uluslararası Güzelyurt Sanat Buluşması başladı

Güzelyurt Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Uluslararası Güzelyurt Sanat Buluşması başladı.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz’a kadar devam edecek Sanat Buluşması kapsamında Türkiye ve yurt dışından gelen sanatçılar çeşitli eserler üretecek. Bir hafta boyunca AKM’de yapılacak çalıştay kapsamında yapılacak eserler, cumartesi günü 18.00’de Güzelyurt Sergi Salonu’nda yapılacak açılışla sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Arif Albayrak ve Mustafa Cihangir‘in küratörlüğünde ve Hascen Doğan Esenyel’in koordinatörlüğünde organize edilen Sanat Buluşması’nda yerli sanatçıların yanında Türkiye, İran, Rusya ve Kazakistan’dan sanatçılar yer alıyor.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar bugün AKM’de sanatçıların yer aldığı çalıştayı ziyaret ederek, sanata, sanatçıya ve kültür alanına destek vermek amacıyla Güzelyurt Belediyesi’nin bu tür organizasyonlara büyük önem verdiğini kaydetti.

Küratör Arif Albayrak da Güzelyurt Belediyesi’nin organize ettiği Uluslararası Sanat Buluşması’nın bir marka haline geldiğine dikkat çekerek, Güzelyurt’un kültür beldesi olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti.

Güzelyurt Belediyesi’nin organize ettiği Sanat Buluşması’nda sunulan imkanlar bakımından tüm sanatçıların büyük uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Albayrak, katılımcılara teşekkür etti.