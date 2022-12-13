3. Uluslararası Sinema Sempozyumu yapılacak

Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) düzenlediği 3. Uluslararası Sinema Sempozyumu, “Kültür- Kimlik- İdeoloji” teması ile 8-12 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacak.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre Sempozyum, İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile İletişim Araştırmaları Merkezi (İLAMER) tarafından düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türki cumhuriyetlerden elliden fazla üniversite, resmi kurum ve sinema kurumlarının desteği ile düzenlenecek sempozyumda, iletişim ve sinema okullarından sanatçı ve akademisyenler davetli konuşmacı olarak ağırlanacak.

Sinema Sempozyumunun bu yıl ağırlayacağı konukları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Prof. Dr. Belkıs Ayhan Tarhan, Türkiye’den Prof. Dr. Oğuz Makal ile sinema eleştirmeni, yazar Vecdi Sayar ve İran’dan Doç. Dr. Abdolhossein Laleh yer alıyor.

-Bu yılın teması “Kültür, Kimlik ve İdeoloji”

Düzenleme Kurulu’nda Türkiye ve KKTC üniversitelerinden isimlerinin bulunduğu 3.Uluslararası Sinema Sempozyumu’nda Türkçe ve İngilizce bildiriler sunulacak. Hibrit şekilde düzenlenecek sempozyumda, “Kültür, Kimlik, İdeoloji” olarak belirlenen bu yılki tema ile bağlantılı olmak koşulu ile sinema dışındaki bilim dallarından da bildiriler kabul edilecek. Sempozyuma bildiri kabul süreci sempozyumun web sayfası (https://usc2023.neu.edu.tr/). üzerinden yapılacak.

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13/12/2022 18:00