HABER KIBRIS

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3 .Haftanın Hakemleri Açıklandı

K-Pet Süper ve Birinci Lig'de 3.haftada görev yapacak olan hakemler belirlendi

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26/09/2019

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3 .Haftanın Hakemleri Açıklandı

K-Pet Süper ve Birinci Lig'de 3.haftada görev yapacak olan hakemler belirlendi.

K-Pet Süper Lig

Cuma – 19:00

DTB-Yenicami                                  Mehmet Sezener

28 Eylül Cumartesi – 15:30

Çetinkaya – MTG                            Utku Hamamcıoğlu

Hamitköy – Binatlı                          Evren Karademir

M.A. Yeşilova – Düzkaya                Hüseyin Eyyüpler

29 Eylül Pazar – 15:30

Gönyeli – Gençlik Gücü                 Mustafa Öztugay

K. Kaymaklı – Cihangir                 Osman Özpaşa

Lefke – Göçmenköy                       Serhan Şimşek

30 Eylül – Pazartesi – 19:00

BÜY – TOL                                    Ali Özer

 

K-Pet Birinci Lig

28 Eylül Cumartesi – 15:30

Esentepe – B. Bağcıl                    Serkan Durmaz

Dörtyol – Mormenekşe                 Hakan Ünal

Maraş – Y. Dumlupınar                Fehim Dayı

Mesarya – Karşıyaka                    İsfendiyar Açıksöz

29 Eylül Pazar – 15:30

GHE – Gençlerbirliği                  Kerem Eran

Lapta – Çanakkale                       İsmail Ercan

Yalova– Görneç                           Hakan Muhtaroğlu

26/09/2019 09:06

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TAGS: 3.hafta hakemleri, k-pet süper lig, k-pet birinci lig, haber kıbrıs
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