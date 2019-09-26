3 .Haftanın Hakemleri Açıklandı
K-Pet Süper ve Birinci Lig'de 3.haftada görev yapacak olan hakemler belirlendi
26/09/2019
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K-Pet Süper ve Birinci Lig'de 3.haftada görev yapacak olan hakemler belirlendi.
K-Pet Süper Lig
Cuma – 19:00
DTB-Yenicami Mehmet Sezener
28 Eylül Cumartesi – 15:30
Çetinkaya – MTG Utku Hamamcıoğlu
Hamitköy – Binatlı Evren Karademir
M.A. Yeşilova – Düzkaya Hüseyin Eyyüpler
29 Eylül Pazar – 15:30
Gönyeli – Gençlik Gücü Mustafa Öztugay
K. Kaymaklı – Cihangir Osman Özpaşa
Lefke – Göçmenköy Serhan Şimşek
30 Eylül – Pazartesi – 19:00
BÜY – TOL Ali Özer
K-Pet Birinci Lig
28 Eylül Cumartesi – 15:30
Esentepe – B. Bağcıl Serkan Durmaz
Dörtyol – Mormenekşe Hakan Ünal
Maraş – Y. Dumlupınar Fehim Dayı
Mesarya – Karşıyaka İsfendiyar Açıksöz
29 Eylül Pazar – 15:30
GHE – Gençlerbirliği Kerem Eran
Lapta – Çanakkale İsmail Ercan
Yalova– Görneç Hakan Muhtaroğlu