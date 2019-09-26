3 .Haftanın Hakemleri Açıklandı

K-Pet Süper ve Birinci Lig'de 3.haftada görev yapacak olan hakemler belirlendi.

K-Pet Süper Lig

Cuma – 19:00

DTB-Yenicami Mehmet Sezener

28 Eylül Cumartesi – 15:30

Çetinkaya – MTG Utku Hamamcıoğlu

Hamitköy – Binatlı Evren Karademir

M.A. Yeşilova – Düzkaya Hüseyin Eyyüpler

29 Eylül Pazar – 15:30

Gönyeli – Gençlik Gücü Mustafa Öztugay

K. Kaymaklı – Cihangir Osman Özpaşa

Lefke – Göçmenköy Serhan Şimşek

30 Eylül – Pazartesi – 19:00

BÜY – TOL Ali Özer

K-Pet Birinci Lig

28 Eylül Cumartesi – 15:30

Esentepe – B. Bağcıl Serkan Durmaz

Dörtyol – Mormenekşe Hakan Ünal

Maraş – Y. Dumlupınar Fehim Dayı

Mesarya – Karşıyaka İsfendiyar Açıksöz

29 Eylül Pazar – 15:30

GHE – Gençlerbirliği Kerem Eran

Lapta – Çanakkale İsmail Ercan

Yalova– Görneç Hakan Muhtaroğlu

26/09/2019 09:06