3.MMA (Mixed Martial Arts) Level Sınavı’nda Başarılı Olanlar Açıklandı
09/12/2021
3.MMA (Mixed Martial Arts) Level Sınavı, 05 Aralık 2021, pazar günü, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu’nda, 09.00-13.00 saatleri arasında yapıldı.
Level Sınavına, çalışma sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin 10 puan, sözlü 20 puan ve uygulamalı 70 puan ( %20 Ayakta Mücadele Teknikleri , %30 Yerde Mücadele Teknikleri , %20 Fiziksel Yeterlilik ) olmak üzere değerlendirilen sınav sonunda 100 puan üzerinden 60 ve üzeri puan alan 21 sporcu başarılı olarak bir üst Level derecesine terfi ettiler.
Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri Level dereceleri aşağıdaki gibidir;
1.LEVEL
Reyimboy İntizarov
Eyüp Toprak
Alara Berktuğ
İbrahim İlksoy
Gülcan Çetiner
Ceykan Harman
İslamberk İmammov
Musaberk Kamillov
2.LEVEL
1. Süleyman Ali Kurt
2. İsmail Macak
3.LEVEL
1. Altay Doğuhan (Denklik)
2. Can Uğuroğlu (Denklik)
3. Özgür Kaya (Denklik)
4. Taşkın Ercantan (Denklik)
5. Atilla Ateley Ergin (Denklik)
4.LEVEL
1. Harut Harutoğlu
2. Ediz Kızıl
3. Murat Şehzade
5.LEVEL
1. Özper Özorun
2. Adnan Özcevher
3. Fevzi Faslıgil