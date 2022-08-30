30 Ağustos Zafer Bayramı askeri törenle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı bu sabah Değirmenlik’teki Atatürk Bürtü önünde gerçekleşen askeri törenle kutlandı.

Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 09:00’da Atatürk Büstü’ne çelenklerin konulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Tank Teğmen Yiğithan Yurdagül’ün günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapması ile devaö etti.

Tören, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı Yardımcısı Vekili Topçu Kurmay Binbaşı Süleyman Gölcük’ün anıt özel defterini imzalanması ile son buldu.

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30/08/2022 10:03