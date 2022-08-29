Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümünde KKTC'nin önemli isimlerinden kutlama mesajları geldi.

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları:

Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’ncü yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Mahmut Özçınar, mesajında, 30 Ağustos'un, Türkiye'nin bağımsızlığını, egemenliğini ve bütünlüğünü sağlamada en önemli başlangıç noktası, Türk Milleti’nin, varoluşunun yeniden tescil edildiği büyük anlam ve öneme sahip olduğunu vurguladı..

26 Ağustos 1922’de başlayan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin, 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanması neticesinde Türk Milleti bağımsız, hür ve demokratik özgürlüğe kavuştuğunu kaydeden Özçınar, "30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, destan yaratan tüm gazi ve şehitleri saygıyla anarken, Türk Ulusu’nun onur ve gurur gününü en kalbi duygularımla kutlarım” dedi.

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Meclis Başkanı Töre, 30 Ağustos Zaferi ile Türk milletini Anadolu’dan atmak isteyenlere karşı unutulmayacak bir ders verildiğini vurguladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 30 Ağustos Zaferi ile Türk milletini Anadolu’dan atmak isteyenlere karşı unutulmayacak bir ders verildiğini vurguladı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, 30 Ağustos’un Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığında, Türk milletinin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilân edildiği büyük zaferin 100. yılını kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

30 Ağustos Zaferi’nin, tüm imkânsızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu kahraman Türk ordusunun, milletle kenetlenerek gösterdiği büyük kahramanlıkların ve şanlı mücadelenin sonucunda elde edilen önemli bir askeri başarı olduğunu ifade eden Töre, “Bu büyük zafer; Türk milletinin sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolüdür. 30 Ağustos Zaferi ile Türk milletini Anadolu’dan atmak isteyenlere karşı unutulmayacak bir ders verilmiştir” dedi.

Töre, asil Türk milletinin, tarih boyunca yüksek emeller etrafında oluşturduğu kenetlenmenin şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da karşılaşacağımız her türlü badireyi aşmamızı sağlayacağına yürekten inandığını belirtti.

Töre, “Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden Türk Kurtuluş Savaşı’nın bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla Anadolu’yu vatan yapan ve gözünü bile kırpmadan şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman mensuplarının ve ayrılmaz bir parçası olduğumuz asil Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.

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Kıbrıs Türk Memur Sendikası'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Başkanı Akın Manga, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesajı yayımladı.

Manga mesajında, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde, Türk Kurtuluş Savaşı’ndan aldığı ilham ve Atatürk ilke ve devrimlerini rehber kabul ederek zafere ulaştığını kaydetti.

Manga, “Ne mutlu bizlere ki, Türk ulusunun kopmaz bir parçasıyız. tek Türk milletinin bir devletiyiz. Bugün barış, özgürlük ve güven içerisinde, egemen bir halk olarak yaşıyoruz. Bu günleri, Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkan, kahraman mücahitlerimize ve şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize borçluyuz. Bu kutlu günde, vatan uğruna canlarını feda eden, Mücahit ve Mehmetçikleri saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve saygı ile anıyoruz. Türk ulusunun 30 Ağustos Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününü yürekten kutluyoruz” dedi.

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Emekli Subaylar Derneğinin 30 Ağustos mesajı…

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Dernek Başkanı Kazım And mesajında, "Dünyanın en güçlü ordularına karşı özgürlük ve bağımsızlık aşkı ile yanan yüce Türk milletinin ulu önder Atatürk'ün liderliğinde, milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, sarsılmaz azim ve inancının zaferini 100’üncü yılında millet olarak kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

And, 30 Ağustos’un, Türk insanını küçücük bir coğrafyada esaret altına almak, hatta yok etmek isteyen Sevr planının yırtılıp atıldığı, Anadolu topraklarının gerçek ve sonsuza kadar tek sahibi olan yüce Türk milletinin ve onun kahraman ordusunun vatanı, bağımsızlığı ve özgürlüğüne kastedenlere karşı tüm dünyaya nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin zafer günü olduğunu belirtti.

And, “Dünya harp tarihinde emsali olmayan, geçilemez denen Yunan savuma hattını çok kısa sürede paramparça ederek aşan, planlama ve icrasıyla hayran olunan, Anadolu’yu ve Türk’ü esaretten kurtaran ve yeni Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atıldığı bu eşsiz zaferin 100’üncu yıl dönümünde ulusumuzun, kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlar, Bir üst rütbeye yükselen silah arkadaşlarımızı kutlar, şehitlerimiz, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve şükranla anarız.” dedi.

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29/08/2022 09:34