30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'uncu yıl dönümünde KKTC'nin önemli isimlerinden kutlama mesajları geldi.

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI OLGUN AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 30 Ağustos’un, Türk milletinin büyük kahramanlıklar göstererek, Türk milletini yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği mücadelenin unutulmayacak tarihi olduğunu belirtti.

Amcaoğlu, “Türk Milleti’ni bölmek, topraklarımızı işgal etmek niyetinde olan güçlerin 30 Ağustos zaferimizi hatırlamalarını, bilmeyenlerin öğrenmelerini ve akıllarından asla çıkarmamalarını öneririm.

30 Ağustos Zaferi’nin 99. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü; kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, saygı ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

MECLİS BAŞKANI SENNAROĞLU

"Ulu Önder Atatürk’ün önderliğinde kazanılan ve kurtuluş savaşımızın başarıya ulaşmasında en önemli etken olan bu büyük zaferin ardında milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı ile kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı vardır.

30 Ağustos zaferi, tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir bir kuvvet olduğunun en güzel emsali olarak kalacaktır.

Türk ordusu bir devir kapatmıştır. Bu vakitten sonra mazlum ve tutsak milletler artık güçlü bir ilham kaynağına sahip olmuşlardır. Unutulmamalıdır ki, Atatürk’ün tutkusu, dünya için özgürlük ve bağımsızlık sancağıdır.

Anavatanımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos zaferinin yıldönümünü birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi Türk ulusuna armağan eden bağımsızlık mücadelesinin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla Anadolu’yu vatan yapan ve bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun Kıbrıs’taki caydırıcı gücü olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin kahraman mensupları ve tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum.”

İÇİŞLERİ BAKANI KUTLU EVREN

“Türk ulusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde gözünü vatan topraklarına diken emperyalist devletlere karşı onca yokluk ve sıkıntılara rağmen, gencinden yaşlısına, çocuğundan kadınına tek yürek olmayı başarmış, maneviyatı yüksek, milli şuura sahip ve hürriyetine düşkün bir halktır. “Dünya milletleri arasında hürriyetine, bağımsızlığına düşkünlüğü ve cesareti ile ayrı bir yer edinen, çağ açan, çağ kapayan, destanlar yazan bu büyük ulusun bir ferdi olarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 99. yıl dönümünü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. “

MALİYE BAKANI OĞUZ

’30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümünü kutladığımız bugün, o günün unutulmaz kahramanlarını bir kez daha yad ediyoruz. 30 Ağustos zaferi, Türk milletinin ordusuyla bütünleştiği gündür. Bu birlik ve beraberliğin verdiği güç ve azimle tarihin sayfalarına altın harflerle yazılan 30 Ağustos zaferi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahraman Türk ordusu büyük bir mücadele vererek özgürlük ve bağımsızlık meşalesini sonsuza dek yanacak şekilde alevlendirmiştir.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı ve bayrağı için canını seve seve feda etmekte bir an bile tereddüt etmeyen kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor; 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.’’

KIBRIS SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ BAŞKANI AHMET SAVAŞAN

Savaşan, “30 Ağustos Zaferi Türk ulusunun bağımsız yaşamaya olan inancının ve bunun için yaptığı fedakarlıkların sonucudur” dedi.

30 Ağustos’un şanlı Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Ahmet Savaşan, 30 Ağustos’un dünün iman ve iradesinin sembolü, bugünün esin kaynağı, yarınların ise güvencesi olduğunu kaydetti.

“Bu zafer hiç şüphesiz Türk ulusunun ve onun önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseridir” vurgusu yapan Savaşan, Kıbrıs Türk halkının da benzer bir mücadele verdiğini ve bağımsızlığını öyle kazandığını kaydetti.

Savaşan, “Bizim verdiğimiz mücadelenin tek farkı, Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığımız sınırsız ve koşulsuz destektir. Bu destek ise Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olduğumuzun nişanesidir” dedi.

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30/08/2021 10:54