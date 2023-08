‘30 Ağustos’muş tatilmişiz’ diyecekler

Eskiden her 30 Ağustos’ta Kurtuluş’u izlerdik. Her televizyon bir şekilde gösterirdi. Bölümler arka arkaya yayınlanırdır. Her yıl izlemiş olmamıza rağmen yine nefesimizi tutar seyrederdi.

İlk kez 1994’te TRT’de gösterilmiş. Müthiş kadro, iki buçuk milyonluk dev bütçeyle ile Kurtuluş Savaşı’nı anlattı ahaliye.

Savaşı anlattı ama şiddeti göstermedi. Kan revan, kopan uzuvlar falan görmedik. Tarih anlatılıyordu.

Kadroya bir bakın kimler yoktu ki.

Aradan 30 yıl geçti.

Diriliş çekildi. Kuruluş Osman çekildi. Şu oldu bu oldu. Araya, Kurtlar Vadisi ve Bir zamanlar Kıbrıs benzeri abukluklar da girdi.

Ama bir Kurtuluş Savaşı’nın alt hikayelerinin anlatıldığı bir dizi ya da bir Sinema filmi gelmedi.

1990-95 doğumlulara, bu Kurutuluş Savaşı’nı, Modern Türkiye’nin kuruluşunu, Anadolu’nun Türkiye’nin toprağı olmasının ardında yatan askeri ve stratejik dehayı anlatmıyorlar.

Yeni jenerasyon, Atatürk’ü seviyorsan AK Partili değilsin CHP’lisin, AK Partili isen Atatürk’ü sevmiyorsun, seviyor görünüyorsan da bir bildiğin vardır ile geçirmiş son 20 yılı.

Halbuki Kurutuluş Savaşı bu. Büyük zaferin 101’nci yılı.

Nasıl bir hikayedir? Nasıl bir destandır?

Ne Braveheart ne de 300 Ispartalı, ne Truva ne de Er Ryan’ı Kurtarmak, bu denli zengin alt hikayelerle doludur.

Bursalı Kara Fatma ve müfrezesinden ayrı film, Atatürk’ün günlük gazeteleri kullanarak işgal kuvvetlerini yanıltmaya çalışmasından ayrı film çıkar. Peki o Anadolu insanının Eylül 2021’den Ağustos 2022’ye kadar olan sürede, yoktan bir ordu yaratıp onu savaşacak noktaya getirmesi.

Bu ve buna benzer alt hikayelerin tarihin önemli parçaları olarak malzeme yapılması lazım. Hatta varsa ihanetler, hatalar onlar da filmlere konu yapılmalı.

Garip garip aşk hikayeleri, sınırsız tesadüflerle ağlarını ören kaderin, kadın erkek ilişkilerinin en çarpık halini ortaya koyan ve normalleştiren televizyon sektörü epik tarih filmleriyle pekala yeni neslin ilgisini çekebilir bence.

Bakın Çanakkale Savaşı’nın bir alt hikayesi nasıl güzel bir şekilde beyazperdeye uyarlandı? Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz e Russell Crowe, oynamış filmde harika bir şeydi bence. Yanlış hatırlamıyorsam filmin adı Son Umut. İzlemediyseniz bulup izleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız.

Şimdi benim yazıyı alıp, acabalarla dolu analiz yapmaya çalışan ve benim siyasi bir mesaj verip vermediğimi anlamaya ve ona göre beni jurnalleyip jurnallememe kararı almaya çalışanların işlerini kolaylaştırayım.

Söylemeye çalıştığım basit.

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Modern Türkiye’nin temelinin döküldüğü, birçoğumuzun eğitim aldığı, çok sevdiğimiz Türkiye’nin oluşmasının dönüm noktası olan gündür. Sadece askeri bir bayram olarak basitleştirmek ve ne anlam taşıdığını anlatmamak bana göre ayıptır. Kamuoyu arasındaki öneminin azalmasına izin vermek de günahtır. Öyle çok militarist, savaş seven, ya da düşman gibi katı kavramları, keskin çizgileri olmayan birisi olduğumu herkes bilir ancak Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı sadece bir savaş olarak anmak, sadece askeri bir bayram olarak kutlamak olmaz.

Neyse lafı uzatmayalım.

Zafer Bayramı Kutlu olsun, ama dediğim gibi öyle kuru kuruya kutlama olmaz. Yeni bir hatırlatma lazım.

Yoksa kısa bir süre sonra gençler böyle günde, bugün ‘30 Ağustos’muş, tatil mişiz’ diyecekler, kahrolacaksınız.

