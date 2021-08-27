30 Ağustos’ta Bisikletle “Zafer Turu”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Genç Gönüllüler KKTC ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları kapsamında bisikletle “zafer turu” düzenleniyor.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, “Zafer Bayramı için pedalla bisiklet saygı turu” temalı etkinlik Lefkoşa’da 30 Ağustos Pazartesi günü Girne Kapısı’nda saat 19.00’da başlayacak.

Bisikletle zafer turu, Surlariçi ve Osmanpaşa Caddesi güzergahlarının ardından Dereboyu’nda tamamlanacak.

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27/08/2021 12:14