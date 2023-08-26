30 araç trafikten men edildi, 3 sürücü tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda 1506 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, 136 sürücü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmaktan, 16 sürücü ise alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan dolayı çeşitli suçlardan işlem gördü. Toplamda 312 araç sürücüsü hakkında rapor tutuldu.

Denetimler sonucu 30 araç trafikten men edilirken, 3 araç sürücüsü ise suçlarının ağırlığına bağlı olarak tutuklandı.