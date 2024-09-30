30 Eylül Pazartesi KKTC Nöbetçi Eczaneler
30/09/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ABBASOĞLU ECZANESİ
30.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 16 64
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
30.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 12 10
Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli
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ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ
30.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 10
Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
EMİN ECZANESİ
30.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
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EMİNAĞA ECZANESİ
30.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 22 48
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
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RIZKI ECZANESİ
30.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 34 96
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
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MAĞUSA BÖLGESİ:
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
30.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 94
Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa
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MEHMET ARTER ECZANESİ
30.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 00 02
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Döveç Düğün Salonu, Larnaka Yolu, Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
30.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
30.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
30.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
30.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
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SAKİNER ECZANESİ
30.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa30/09/2024 08:57