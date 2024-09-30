30 Eylül Pazartesi KKTC Nöbetçi Eczaneler

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30/09/2024

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30 Eylül Pazartesi KKTC Nöbetçi Eczaneler

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ABBASOĞLU ECZANESİ

30.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 16 64

ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

30.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 12 10

Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli

***

ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ

30.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 10

Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

EMİN ECZANESİ

30.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

***

EMİNAĞA ECZANESİ

30.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 22 48

Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

***

RIZKI ECZANESİ

30.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 34 96

NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

***

MAĞUSA BÖLGESİ:

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

30.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 94

Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa

***

MEHMET ARTER ECZANESİ

30.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 00 02

15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Döveç Düğün Salonu, Larnaka Yolu, Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

30.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

30.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

30.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

30.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

***

SAKİNER ECZANESİ

30.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

30/09/2024 08:57
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TAGS: KKTC Nöbetçi Eczaneler
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