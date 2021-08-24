30 haftalık hamileyken corona virüs aşısı olan Bergüzar Korel: Çok yoruldum

Üçüncü kez annelik heyecanı yaşayan oyuncu Bergüzar Korel, corona virüs aşısı oldu. 38 yaşındaki oyuncu "Çok yoruldum. Yoğun bakımdaki gebeler, şu an virüsün 3 katı daha yüksek bulaşıyor olması psikolojimi bitirdi! Unutmayın, bu hastalığı çocuklar değil biz bulaştırıyoruz" dedi.

2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, şu sıralar üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesi için gün sayıyor. Ali ve Han adında iki oğlu olan çift, bu kez kız bebek bekliyor. Instagram hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Korel, bu kez corona virüs aşısı olduğunu duyurdu.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN AŞI OLDUM"

Aşı olurken çekilen fotoğrafını paylaşan 38 yaşındaki oyuncu, şu açıklamayı yaptı:

Açık konuşacağım... Aşı olmak için doğumu bekliyordum. Riskleri konuştuğumuzda sahada çalışmadığım ve ilk günden bugüne çok izole yaşadığım için dayanacaktım. Han'ı doğurup, eve geldikten sonra pandeminin başlaması, yalnız bir bebek büyütmek, tam rahatladık derken vakaların en yüksek olduğu zamanda sürpriz bİr şekilde tekrar hamile olduğumu öğrenmem ve yine büyük korkularla oldukça dikkatli bir şekilde yaşamak, hiç bitmeyen bir kaygı..."

"Gerçek anlamda evden hiç çıkmadan geçen bir lohusalık ve tekrar gebelik... Çok yoruldum! Yoğun bakımdaki gebeler, şu an virüsün 3 katı daha yüksek bulaşıyor olması psikolojimi bitirdi. Ama en önemlisi yüz yüze eğitim olacağını ve okulların açılacağını öğrendiğim gün karar verdim. Bu sabah aşımı oldum. 30. haftayım. Bu süreçten en çok etkilenenler, okul sürecindeki çocuklar oldu."

"Unutmayın, bu hastalığı çocuklar değil biz bulaştırıyoruz. Ve onlar bizim yüzümüzden 1,5 yıldır evdeler. Öğretmenler, veliler lütfen ama lütfen aşınızı olun! Bu yavruların hayatlarından yeterince çaldık. Buna hakkımız yok! Ben en başta geleceğimiz, çocuklarımız için bu aşıyı oldum. Doktorunuzla konuşun ve birlikte karar verin."

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24/08/2021 15:30