30 Ocak’ta “3 Buçuk Milyon TL”

15 Ocak 2025 Çekilişinde 1 Milyon 750 Bin TL'lik büyük ikramiye, "77599" numaralı bilete isabet ederek devretti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ocak 2025 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon 750 Bin TL'lik büyük ikramiye "77599" numaralı bilete isabet ederek devretti.

30 Ocak çekilişi ‘çıkana kadar’

30 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 3 Milyon 500 Bin TL olacak. Bilet fiyatı 200 TL olarak, 16 Ocak 2025 tarihinden itibaren satışa sunulacak.