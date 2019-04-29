30 yaşındaki genç cezaevine gönderildi!

Yakını olan bir kadının ısrarla kendisi ile sevgili olmasını isteyen ve 200 metre yaklaşma yasağı olmasına rağmen uymayarak sürekli ihlal eden R. S ( E.30 ), şikâyet üzerine dün tutuklandı. Zanlı bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Salih Fidan Ersan yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının dün saat 15.45 raddelerinde şikayetçi bayanın çalıştığı Gazimağusa’da küçük sanayi bölgesinde bulunan iş yerine giderek kapalı ve kilitli olan kapısını eli ile açmaya çalıştığını, akabinde kapı önüne camdan yapılmış süs eşyası bırakarak ayrıldığını aktardı. Şikâyetçinin aile mahkemesinden almış olduğu 200 metre yaklaşma yasağına rağmen zanlının sürekli olarak bu kuralı ihlal ederek şikayetçinin kendisi ile sevgili olmasını kabul ettirmek maksadıyla suç işlemeye devam ettiğini belirten Ersan, benzeri suçlardan dolayı zanlı aleyhinde 6 adet dosyanın mevcut olduğunu aktardı. Serbest kalması halinde rahat durmayacağını ve benzeri suçları işlemeye devam edeceğini belirten Ersan zanlının davası görüşülünceye kadar hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlı “bu kızdan bana hayır yok” dedi

Yargıcın bir şey söylemek ister misin sorusuna zanlı cevaben “anladım ki bu kızdan bana hayır yok. Dükkânımı satıp Lefkoşa’ya yerleşmek için bana izin verin” dedi. Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan uslanmayan ve sürekli olarak benzeri suçla önüne gelen zanlıyı davaları görüşülünceye değin ve her hâlükârda bir ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderdi. (MHA)