30 yıl sonraki nüfus dikkate alındı…

Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı Projesi için teknik adımlar atılmaya başlandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Lefkoşa’nın 30 yıl sonraki nüfus gelişimini de dikkate alarak hazırladığı Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı Projesi için Avrupa Birliği’nden sağladığı yaklaşık 53 milyon TL’yi bulan finansmanının ardından çalışma başlatıldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Yardım Programından yararlanılarak 2015 yılında başlayan proje çalışmaları 3 yıl içerisinde tamamlanmıştı.

Yapılacak olan kanalizasyon ana taşıyıcı hattının tasarlanması, hat güzergahının belirlenmesi, pompa istasyonlarının tasarlanması, projenin Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odasından vizelendirilmesi, mülkiyet konusunda gerekli izinlerin alınması ve tüm teknik raporların hazırlanması çalışmalarının tamamlanmasıyla ihale dosyası hazırlanmıştı.

Geçtiğimiz Mart ayında Avrupa Birliği resmi web sitesinde yapılacak olan kanalizasyon ana taşıyıcı hat projesinin yapım ihalesine çıkıldı. İhaleye başvuru süresi tamamlanan projeyle ilgili önceki gün Avrupa Birliği Destek Ofisi’nde düzenlenen toplantıyla teklif gönderen firmaların değerlendirilme sürecine geçildi.

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından ihaleyi kazanan firma ile Ekim ayı içerisinde mukavele imzalanması öngörülüyor. Mukavele imzalanma tarihinden itibaren 630 takvim gününde işin tamamlanması planlanıyor.

İhale Lefkoşa’da Ahmet Mutallip Caddesi Kermiya Pompa İstasyonu ile Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi arasında ilerleyecek kanalizasyon ana hattını kapsıyor. Yaklaşık hat uzunluğu 13 km olup, 7.7 km’si basınçlı hat ve 5.3 km’si eğimli hat olacak. Ayrıca mevcut 3 pompa istasyonu tamamen yenilecek ve ek olarak yeni bir pompa istasyonu daha kurulacak.