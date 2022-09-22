30 yılda 3 katına çıkacak!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Alzheimer hastalığına yakalanan kişi sayısının 55 milyon olduğunu ve bu sayının 2030'da 78 milyona, 2050'de ise 139 milyona ulaşacağını açıkladı.

Euronews'in haberine göre; DSÖ verileri, Alzheimer'a yakalananların yüzde 60’dan fazlasının düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşadığını ve Alzheimerlı hasta sayısına her yıl 10 milyon yeni vaka eklendiğini gösteriyor.

Dünya genelinde yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte Alzheimer sayısında da artış kaydedildi. Bu hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 21 Eylül “Dünya Alzheimer Günü” olarak çeşitli etkinliklere sahne oluyor.

Beyin hücrelerinin zamanla ölümüne bağlı olarak hafıza kaybı, bunama (demans) ve genel anlamda bilişsel fonksiyonların azalması şeklinde gelişen bir tıbbi durum olan Alzheimer sebebiyle her yıl dünya genelinde binlerce kişi hayatını kaybediyor.

İlk kez 1906’da Alman psikiatrist ve patolojist Alois Alzheimer tarafından tanımlanan ve 65 yaş üstü kişilerde beyin dokularında ağır hasara neden olduğu tespit edilen hastalığın henüz bilinen bir tedavisi yok.

Hastalık, günlük aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile nitelenen nöropsikiatrik semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalık.

DÜNYADA 7. ÖLÜM NEDENİ

DSÖ'nün "2019 Küresel Sağlık Tahminleri" raporunda, Alzheimer hastalığı dünya genelinde 7. ölüm nedeni olarak gösterildi. Bu hastalıklardan kaynaklı ölümler, Amerika ve Avrupa'da 3. sırada kaydedildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) verilerine göre de bu yıl 6,2 milyon Amerikalının demans ile yaşadığı tahmin ediliyor. CDC, ABD'de Alzheimer'a bağlı ölümlerin 65 yaş ve üzeri kişilerde 5’inci ölüm nedeni olduğuna dikkati çekiyor. DSÖ’ye göre, bunamaya bağlı ölümlerde kadın oranı erkeklere göre daha yüksek. Bunamaya bağlı ölümlerin yüzde 65’ini kadınlar oluşturuyor.

2050'DE 3 KATINA ÇIKACAK

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, 30 yıl sonra Alzheimer hastası sayısının yaklaşık 3 katına çıkmasının beklendiğini ve demans riskini azaltmak için çabalamak gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası Alzheimer Hastalığı Kurumu (ADI) ve Yaşlanma Üzerine Küresel Koalisyonuna (GCOA) göre de, 2050'de nüfusun yaşlanması sonucu bunama yaşayanların yaklaşık yüzde 70'i gelişmekte olan ülkelerde olacak.Tedavi araştırmaları ne durumda? Önlem almak mümkün mü? Klinik deneylerin çeşitli aşamalarında çok sayıda yeni tedavi türü araştırılmaya devam ediliyor.

Araştırmalara göre düzenli egzersiz yapmak, sigara ve alkol kullanmamak, fazla kiloya sahip olmamak, sağlıklı beslenmek, tansiyon, kolesterol ve kan şekeri seviyelerini korumak alınabilecek en iyi önlemler arasında sayılıyor.

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22/09/2022 08:59