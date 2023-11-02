30. EURHODIP Konferansı DAÜ Turizm Fakültesi Ev Sahipliğinde Başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 2023 Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği (EURHODIP) Konferansı "Turizm ve Gastronomide Sürdürülebilirlik ve Yenilik" temasıyla 1 Kasım 2023 Çarşamba günü, saat 20:00’de Salamis Bay Conti Resort Otel’de düzenlenen açılış töreni ile başladı. Açılış Töreni öncesinde katılımcılar saat 18.00’de düzenlenen kokteyl ile bir araya geldi. Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürlüğü himayesindeki “Devlet Fotoğraf Yarışması Ödüllü Fotoğraflar Seçkisi” sergisi ile Kültür Dairesi’nin Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü Değerlendirme Komisyonu Üyesi Ayhan Bıçaklı tarafından açılan “Geleneksel Kıbrıs Türk Kıyafetleri Sergisi” konferansın açılış töreni katılımcıları tarafından ziyaret edildi.

Törene 16 farklı ülkeden katılımcıların yanı sıra Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Şifa Çolakoğlu, Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Daire Müdürleri, EURHODIP Yönetim Kurulu Başkan ve Yardımcıları, DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztüren, öğretim üyeleri ve öğrencileri de katıldı.

“100’ün Üzerinde Katılımcı Yer Aldı”

Açılış töreni, The Cyprus Dance Education Centre tarafından gerçekleştirilen dans gösterisinin ardından başladı. Bayrak Seremonisi ile devam eden törende konuşan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen EURHODIP konferansına katılımlarından dolayı herkese hoş geldiniz dedi. Konferansta 16 farklı ülkeden 100’ün üzerinde katılımcının yer aldığını aktaran Prof. Dr. Öztüren, EURHODIP’in turizm endüstrisini ileriye taşımak için bir anahtar olduğunu belirtti. Turizmin daha iyi bir dünya yaratabileceğini ve geleceğin liderlerini güçlendirdiğini bildirdi. Katılımcılara seslenen Prof. Dr. Öztüren, “Sizler geleceğin liderlerisiniz. Sizleri burada ağırlamaktan ve EURHODIP’in bir parçası olmanızdan mutluluk ve onur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Öztüren konuşmasında DAÜ Turizm Fakültesi hakkında bilgiler vererek konferansın verimli geçmesini temenni etti.

EURHODIP Başkanı Paulo Reves, DAÜ’ye misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek EURHODIP hakkında bilgiler verdi. Konferansın Turizm ve Gastronomide Sürdürülebilirlik ve Yenilik" temasıyla gerçekleşeceğine değinen Reves, katılımcıların çalışmaları ile bu alana ışık tutacağını vurguladı.

“DAÜ Amiral Gemisidir”

Ardından konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç geleceğin liderlerini bir araya getiren EURHODIP Konferansı’na ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, katılımlarından dolayı herkese hoş geldiniz dedi. Bu tarz konferansların gerçekleştirilmesinin ülkenin tanıtılması ve uluslararası alanda ses getirmesi açısından büyük önem arz ettiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün buna öncülük ederek bu heyecanı hissettirmesinin özgüven ve motivasyon kaynağı olduğunu ve DAÜ’nün sadece ulusal değil uluslararası gücünü de gösterdiğini vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün KKTC’nin en köklü üniversitesi olduğunu belirterek “DAÜ, KKTC eğitim sektörünün amiral gemisidir” ifadesini kullandı. DAÜ Turizm Fakültesi hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi’nin üniversitenin gurur duyduğu fakülteler arasında yer aldığını ve uluslararası başarılarının herkes tarafından takdir edildiğini aktardı.

Turizm ve Otelcilik sektörünün sadece ekonomik büyümeye katkı sağlamadığını aynı zamanda kültürel anlayışı da artırarak dünyayı birleştiren bir köprü rolünde olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, sektörün konukseverlik, yenilik ve tutkunun yer aldığı bir sektör olduğunu vurguladı. Katılımcılara seslenen Prof. Dr. Kılıç, “Farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen katılımcılar olarak birbirinizden öğreneceğiniz çok şey var. Sadece kendi sınırlarınızı değil sektördeki sınırları da zorlayacaksınız. Yaratıcılığınızı, yenilikçiliğinizi ve insan odaklı yaklaşımınızı bir araya getirerek turizm ve otel işletmeciliğini nasıl daha da geliştirebileceğinizi keşfedeceksiniz” dedi. Konferansın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Kılıç, verimli bir konferans geçirilmesini temenni etti.

DAÜ Bölgenin En İyi Üniversitelerinden Biridir

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ’nün yeni Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı tebrik ederek görevinde başarılı olacağına inandığını bildirdi. DAÜ Turizm Fakültesi’nin üyesi olmanın büyük bir onur kaynağı olduğunu aktaran Prof. Dr. Avcı, kendisinin de DAÜ Turizm Fakültesi ailesinin bir ferdi olduğunu ve bununla gurur duyduğunu aktardı. EURHODIP’in dünyanın farklı noktalarından, farklı kültürlere sahip insanları bir araya getirdiğini aktaran Prof. Avcı, katılımcılara seslenerek “Ülkelerinize geri döndüğünüz zaman KKTC’nin yaşamak ve eğitim almak için uygun bir ülke olduğundan bahsedeceğinizi biliyorum” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Avcı, “DAÜ, DAÜ’dür. Herkes bilmelidir ki DAÜ bölgenin en iyi üniversitelerinden biridir. Kimsenin ne dediği veya düşündüğü önemli değildir. Gerçek budur” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Kılıç tarafından YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Avcı ve DAÜ Turizm Fakültesi eski Dekanı ve Girne Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altınay’a Turizm ve Otelcilik Yönetimi Eğitimi Üstün Hizmet Ödülü takdim edildi. Salamis Hotel Genel Müdürü Süleyman Kansu’ya, Salamis Hotel Genel Koordinatörü Dr. Mehmet Kıral adına Turizm Sektörü Üstün Hizmet Ödülü takdim eden Prof. Dr. Kılıç tarafından EURHODIP Başkanı Paulo Reves’e ise teşekkür plaketi takdim edildi.

Açılış programı kapsamında Mağusa Kadın Merkezi Derneği - Makamer Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) Otello Çok Sesli Korosu koro performansları, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi, DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinin müzik performansı gerçekleştirildi.

5 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek olan 30. EURHODIP Konferansı boyunca Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Pazarlama İşletmeciliği ve Mutfak Sanatları olmak üzere dört farklı kategoride öğrenci yarışmaları ve diğer ilgi çekici etkinlikler yer alacak. Turizm endüstrisinden seçkin konuşmacılar ve konukların katıldığı etkinlikte araştırmacılar, turizm eğitimcileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile endüstri profesyonelleri konferans süresince bildiriler sunacak, toplantılar yapacak ve paneller düzenleyecek.