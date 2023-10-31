30. EURHODIP Konferansı DAÜ Turizm Fakültesi Ev Sahipliğinde Başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, merakla beklenen 2023 Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği (EURHODIP) Konferansı’na ev sahipliği yapacak. "Turizm ve Gastronomide Sürdürülebilirlik ve Yenilik" temasıyla düzenlenen konferans, 1-5 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Zengin İçerikli Açılış Töreni

30. EURHODIP Konferansı 1 Kasım 2023 Çarşamba günü, saat 20.00’de, Salamis Bay Conti Resort Hotel’de gerçekleştirilecek olan Açılış Töreni ile başlayacak. Zengin içerikli Açılış Töreni’nde açılış konuşmalarının ve plaket takdimlerinin yanı sıra, The Cyprus Dance Education Centre dans gösterisi, Mağusa Kadın Merkezi (MAKAMER) ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) koro performansları, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi, DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinin müzik performansı yer alacak. Açılış Töreni öncesinde katılımcılar saat 18.00’de kokteylde bir araya gelecek.

30. EURHODIP Konferansı’nda; beş gün boyunca Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Pazarlama İşletmeciliği ve Mutfak Sanatları olmak üzere dört farklı kategoride öğrenci yarışmaları ve diğer ilgi çekici etkinlikler yer alacak.

Söz konusu konferansa uluslararası turizm endüstrisinden seçkin konuşmacılar ve konuklar katılarak katkıda bulunacak. Uluslararası bir akademik konferans olan etkinlikte, araştırmacılar, turizm eğitimcileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile endüstri profesyonelleri bildiriler sunacak.

EURHODIP, dünya genelinde 30'dan fazla ülkeden 120'den fazla okulu temsil eden ve turizm ve konaklama endüstrisindeki eğitimi destekleyen uluslararası bir birliktir. Geçmiş 40 yıl boyunca, EURHODIP'e farklı alanlardan gelen tutkulu bireyler, kültürlerini ve uzmanlıklarını bu birliğe katkıda bulunarak sunmuşlardır. Turizm ve Gastronomiden öğretim ve bilimsel araştırmaya kadar geniş bir yelpazede EURHODIP, herkesin fikir alışverişinde bulunabileceği bir platform olarak hizmet vermektedir. 30. EURHODIP Konferansı, öğrencilere ve turizm paydaşlarına becerilerini zenginleştirme, farklı kültürlerin özelliklerini deneyimleme ve karşılaştırma fırsatı sunmaktadır.

Daha fazla bilgi ve güncellemeler için EURHODIP 2023 Konferansı resmi web sitesini (http://eurhodip2023.com) ziyaret edebilirsiniz.