Hükümet hedeflerini kamuoyuyla paylaştı
03/09/2019
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UBP-HP hükümetinin icraatlarının ardından 300 günlük yeni hedefleri de kamuoyuyla paylaşıldı.
100 günlük süreçte mevcut hükümetin ne yaptığına dair icraatlarını aktaran UBP – HP Hükümeti önümüzdeki 300 gün içerisinde neler yapacağını da aktardı.
İşte 300 gün içerisinde yapılması vaat edilen maddeler:
2020-22 33 yıllık mali işbirliği protokolü sonuçlandırılacak.
Yeni kamu görevlileri yasa tasarısı.
Yatırım teşvik sistemi.
KTYGA yatırımcılara yönelik tek durak ofisi aktif hale getirilecek.
Müzakerelerin çözümünün ardından gelinen noktada işbirliğine dayalı alternatif çözüm modelleri, AB içinde iki devlet de dahil gerçekçi yeni alternatif modeller.
Girne ortaokulu yapımı tamamlanacak.
İskele TMK açılacak.
Yeni tiyatro binası inşası başlanacak.
İlk kez iç borçların ödenmesine ilişkin protokol KOOP ile başlatılacak.
E-fatura dönemi başlayacak.
Sosyal konut projesinin temeli atılacak
İmar planları yürürlüğe girilecek.
Yeni cezaevi hizmete açılacak.
Yeni vatandaşlık ve daimi ikamet yasaları yürürlüğe girecek.
Toplu taşımacılıkta bölgesel kooperatifleşme sağlanacak.
Araç takip ve yolcu bilgilendirme standart hale getirilecek.
Limancılık dairesi, denizcilik dairesine dönüşecek, kamu özel işbirliği başlayacak.
Fiber optik kablo değişim süreci başlayacak.
Akıllı trafik sistemleri uygulamaya geçilecek.
Kobilere özel kredi programları başlayacak.
Lefkoşa fuar alanı yenilenecek.
Girne turizm antik limanı yenilenecek.
DÜÖ damızlık küçükbaş yetiştirme kapasitesi arttırılacak.
Dere ıslah çalışmaları tamamlanacak.
Güzelyurt hastanesi projesi bitirilecek.
İlaç depo otomasyon sistemi projesi hayata geçecek.
Genel sağlık sigortasına geçiş sağlanacak.
Engelsiz Yaşam Evi projesinin ikinci etabı tamamlanacak.