300 kişiyi asitle eritti!

Meksika'da kurbanlarını asitle eriterek öldürdüğünü itiraf eden bir çete üyesinin sözleri dünyada kısa sürede yankı uyandırdı.

Kartellerin hüküm sürdüğü, ordu ve çetelerin sık sık karşı karşıya geldiği Meksika, bir kez daha vahşet içeren bir haberle dünya basınında adından söz ettirdi. Ülkenin en eski ve güçlü karteli olan bir Sinao Karteli üyesi geçtiğimiz yıllarda yakalandı. Lakabının 'Yahnici' olduğu Santiago Meza Lopez yıllar sonra korkunç cinayetlerle ilgili konuştu.

1996'DA İLK KEZ DENEDİ

Uluslararası alanda organize suç örgütü olarak kabul edilen çetenin üyesi, tutuklanmasının ardından, 1996 yılında asitle ilk kez deney yaptıklarında bir çiftlikte çalıştığını açıkladı. Çete üyeleri, su ve asidi bir fıçıda birleştirdikten sonra içine bir et budu atarak iki saat bekletti. Etin bacağı başarıyla çözüldükten sonra, kartel daha sonra bir insan vücuduyla geri döndü.

İddiaya göre kartel, söz konusu şahsa böyle bir öldürme yöntemi kullanmamasını söyledi ancak Lopez cesetleri dağıtmaya devam etti ve hatta başkalarını da aynısını yapmaları için eğitti.

GERİYE DİŞLERİ KALDI

Tutuklanmasından bu yana, kurbanların aile üyeleri, polisi 'Tavuk Kümesi' olarak bilinen La Gallera'daki bölgede kalan kalıntıları tespit etmeye teşvik etmek için bir araya geldi. Raporlara göre, keşfinden bu yana burada 170 ila 200 kilo arasında insan kalıntısı bulundu.

650 kadar kurbanın kalıntılarının Tijuana'daki bölgede olabileceğinden korkuluyor. Uzmanların tahminine göre 650 kişinin en az 300'ü asitle eritilerek yok edilmeye çalışıldı. İsmini açıklamak istemeyen bir yetkili ise kalıntıların genellikle kurbanların dişi olduğunu belirtti.

AYNI ZAMANDA FUHŞUN MERKEZİ

Öte yandan olayların gerçekleştiği Tijuna ABD sınırına oldukça yakın bir bölge. Sık sık ucuz fuhuş yapmak için şehre birçok ABD'li erkek geliyor ve fakir ülkelerden para için Meksika'nın bu bölgesine gelen kadınlarla birlikte oluyorlar. ABD yönetimi ise sık sık bölgeye gidecek kişileri adam kaçırma, kartelin eline düşme ve diğer tehlikeli koşullara karşı uyarıyor.