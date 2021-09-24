300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü

Dünyanın en yaşlı insanı olarak kayıtlara geçtiği ve 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının videosu sosyal medyada olay yarattı.

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24/09/2021

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300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü

Dünyanın en yaşlı insanı olarak kayıtlara geçtiği ve 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının videosu sosyal medyada olay yarattı.

Tıklanma rekoru kıran video, kullanıcıları da ikiye böldü. Birçok kullanıcı 300 yaşına kadar yaşamanın mümkün olmadığını söylerken kimileri de inanmayı tercih etti. Yaşlı kadınının videosunun altına "Teyze ölmeyi unutmuş" ve "Ya teyze biraz yaşlı gösteriyor ben 400 sandım hatta" gibi esprili yorumlar da yapıldı.

118 yaşındaki Kane Tanako 'Dünyanın En Yaşlı İnsanı' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki yerini almıştı. Ancak onu tahtından edecek bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada kısa sürede popüler olan Pakistan'da yaşayan ve 300 yaşında olduğu iddia edilen kadının videosu Tanako'nun rekorunu ikiye katladı. Video tüm dünyada dikkat çekti ve milyonlarca kişi tarafından izlendi.

SOSYAL MEDYADAN VİDEOYA YORUM YAĞDI

300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının videosuna tüm dünyada yaşayan sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Mizahlarına Pakistanlı kadını alet eden kullanıcılar, "17 yaşında gireceğim ve yaşlanacağım diye korkan ben ve 300 yaşında ısrarla yaşamaya devam eden teyze...", "Ya teyze biraz yaşlı gösteriyor ben 400 sandım hatta", "Ben de eğer kocamdan erken ölürsem kocam başkasıyla evlenir korkusuyla 300 yaşında kadar yaşayabilirim rekor saymasanız da olur" "Teyze ölmeyi unutmuş" yorumlarını yaptı.

 

24/09/2021 13:14
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TAGS: pakistan, yaşlı, rekor
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