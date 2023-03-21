3000. gol Franck Kessie'den

Barcelona'nın Real Madrid'i mağlup ettiği maçta Katalan ekibine galibiyeti getiren golünün sahibi Franck Kessie, kulübün La Liga'da Camp Nou'da oynadığı maçlardaki 3000. golünü kaydetti.

İspanya La Liga'nın 26. haftasında lider Barcelona, El Clasico'da ezeli rakibi Real Madrid'i konuk etti.

Rakibini 2-1 mağlup eden Xavi'nin öğrencileri, puan farkını 12'ye yükselterek milli araya moralli girdi.

Barcelona'ya galibiyeti getiren goller Sergi Roberto ve Franck Kessie'den gelirken Real Madrid'in golünü Ronald Araujo (kendi kalesine) kaydetti.

Katalan ekibine galibiyeti getiren golü kaydeden Franck Kessie ise tarihi bir gole imza attı.

Kessie, 90+2'deki golüyle Barcelona'nın La Liga'da Camp Nou'da oynadığı maçlardaki 3000. golünü kaydetti.

Sezon başında Barcelona'ya Milan'dan bedelsiz transfer olan Franck Kessie, bu sezon 32 maçta görev yaparken 3 gol ve 3 asist kaydetti.

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21/03/2023 12:54