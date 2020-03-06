İngiltere FA Kupası'nda son çeyrek finalist Manchester United oldu

İngiltere Federasyon Kupası'nda Championship ekibi Derby County'i eleyen Manchester United, adını çeyrek finale yazdırdı.

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06/03/2020

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İngiltere FA Kupası'nda son çeyrek finalist Manchester United oldu
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Manchester United, kupadaki 5'inci tur müsabakasında, Pride Park Stadı'nda Derby County'e konuk oldu.

Manchester United, 33'üncü dakikada Luke Shaw, 41 ve 70'inci dakikalarda Odion İghalo'nun attığı gollerle maçtan 3-0 galip ayrıldı. 

Bu sonucun ardından Manchester United, FA Kupası çeyrek finalinde Norwich City'nin rakibi oldu.

06/03/2020 11:47
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TAGS: İngiltere FA Kupası’nda son çeyrek finalist Manchester United oldu
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