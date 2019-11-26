Güngördü, Afrikalı öğrencilerin sorunlarını dinledi

Afrikalı öğrenciler konaklama, asayiş, muhaceret ve sağlık konularında yaşadığı sıkıntılardan bahsetti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ülkemizde eğitim gören Afrikalı öğrenciler adına Gideon Jude başkanlığındaki bir heyeti kabul etti. Kabulde, Gideon Jude Afrikalı öğrencilerin, ülkede konaklama, asayiş, muhaceret ve sağlık konularında yaşadığı sıkıntılardan bahsetti. Gideon Jude ayrıca geçmişte Afrikalı öğrencilerin bir araya geldiği gecede Girne Amfi Tiyatro’yu tahsis eden başkan Güngördü’ye teşekkürlerini sundu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, ülkemizde faaliyet gösteren üniversitelerde okuyan ve ders veren Afrikalı bireylerin, ülke ekonomisi ve tanıtımına katkı yaptığını ifade etti. Nidai Güngördü, kentte yaşayan her bireyin eşit şartlarda hizmet almasının önemine dikkat çekerek, kendisine iletilen sorunları yetkililere ileteceğini kaydetti. Güngördü, yetkililer ve Afrikalı öğrencilerle birlikte çözüm yolu bulacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

26/11/2019 15:19