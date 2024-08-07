303 yabancı uyruklu şahsa taşınmaz mal satın alma izni verildi

Bakanlar Kurulu tarafından 303 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verildi.

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yer alan karar şöyle:

"Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen 303 yabancı uyruklu kişiye, satın alacakları taşınmaz malın serbest olması kaydıyla, gerekli iznin verilmesine karar verdi."