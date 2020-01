ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada "Her şey yolunda! İran'dan Irak'taki iki üssümüze füze atıldı. Can kaybı ve zarar tespit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar her şey iyi. Dünyanın, açık ara en güçlü ve en donanımlı ordusuna sahibiz. Yarın sabah açıklama yapacağım" dedi.

08/01/2020 10:16