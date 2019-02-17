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Jennifer Lopez yeni filminde striptizciyi canlandıracak

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17/02/2019

Jennifer Lopez yeni filminde striptizciyi canlandıracak

Jennifer Lopez‘in 10 günlüğüne yaptığı karbonhidrat ve şeker diyetinin sebebi belli oldu.

Şeker diyeti yaparken çok zorlandığını söyleyen Lopez, “Sadece baş ağrınız olmuyor, başka bir gerçeklikte ya da evrende gibi hissediyorsunuz. Kendiniz gibi hissetmiyorsunuz. Şekere ne kadar alışık olduğunuzu fark ediyorsunuz” dedi.

Rolüne hazırlanırken vücudunu yaraladığını da söyleyen Lopez, “Striptiz yapmak çok zor. Bunu yapan insanlara çok saygı duyuyorum” ifadesini kullandı.

 

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