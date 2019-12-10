Lakkotripis Afrodit yatağı konusunda açıklama yaptı

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, İsrail’in “Globes” isimli internet sitesinde yer alan ve İsrail Enerji Bakanlığı Genel Müdürü Udi Adiri’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 12’inci parseldeki “Afrodit” yatağında faaliyet gösteren şirketlere mektup göndererek, şirketleri iki ülke arasındaki anlaşmazlık çözülene kadara “Afrodit” yatağının geliştirilmesi konusunda hareket edemeyecekleri konusunda bilgilendirdiği mektubunun ardından açıklamada bulunduğu haber verildi.

Alithia gazetesi “Afrodit Yatağının Geliştirilmesi Normal Şekilde İlerliyor- Lakkotripis İsrail’in İtirazlarını Reddediyor” başlıklı haberinde, İsrail Enerji Bakanlığı Genel Müdürü Adiri’nin mektupta “Sizi, İsrail hükümetinin, Afrodit-Yishai yatağındaki payından feragat etmediği ve böyle bir niyeti olmadığı konusunda bilgilendirmek istiyorum” ifadesini kullandığını iletti.

Bu tezin daha sonra Güney Kıbrıs’taki İsrail Büyükelçiliği tarafından da teyit edildiğini yazan gazete, İsrail Büyükelçiliğinin, “Globes” tarafından yayımlanan mektubun “İsrail’in, Afrodit-Yishai yataklarıyla ilgili anlaşmazlığa ilişkin konunun ele alınması için, Kıbrıs hükümetiyle müzakerelerden yana olduğu tezini yansıtmakta olduğunu belirttiğini” iletti.

İsrail Büyükelçiliği açıklamasında ayrıca “İsrail hükümetinin, Rum tarafına birçok durumda iletildiği üzere, Yishai ve Afrodit yataklarının haklarının ele alınmasına ilişkin konuyla ilgili olarak Kıbrıs hükümetiyle müzakerelerin devam etmesinden memnun olacağını” da belirtti.

İsrail Büyükelçiliği açıklamasında son olarak “böyle bir düzenlemenin iki yatakta da var olan perspektiflerin büyümesine izin vereceğini, iki ülkenin ve ekonomilerinin yararına olacağını aynı zamanda Akdeniz havzasının doğu kısmının istikrarı ile ekonomik gelişmesine de katkıda bulunacağını” ekledi.

LAKKOTRİPİS

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ise açıklamasında, “Afrodit” yatağının geliştirilmesinin planlandığı üzere normal şekilde ilerlediğini, öte yandan İsrail’le özel bir anlaşmaya varılmasına ilişkin yasal (kurumsal) prosedürün ise bu konuyla ilgili önkoşul teşkil etmediğini söyledi.

Gazete, Lakkotripis’in bu açıklamasıyla, İsrail’in, Rum ve İsrail hükümetleri arasındaki anlaşmazlık çözüme kavuşana kadar Afrodit yatağının geliştirilmesine karşı olduğuna dair, İsrail’de basına yansıyan haberlere aynı zamanda İsrail Büyükelçiliğinin açıklamasına yanıt verdiğine işaret etti.

Lakkotripis açıklamasında ayrıca, bunun İsrail’in tezi olduğunu ve bunun bir süreden bu yana gerçekleştirilmekte olan müzakerelere yansıdığını da dile getirdi.

İsrail’le özel bir anlaşmaya varılması konusunda ise, bir süreden bu yana takip edilen ve takip edilmeye devam edilecek olan yasal (kurumsal) bir prosedür bulunduğunu izah eden Lakkotripis, bu iki meselenin, yani Afrodit yatağının geliştirilmesi ile özel anlaşmaya ilişkin yasal prosedürün, Rum tarafı açısından birbiriyle bağlantılı olmadığının, vurgulamak istediği en önemli şey olduğuna işaret etti.

Rum tarafının bu konudaki tezinin net olduğuna da işaret eden Rum bakan, sözlerini kısaca şöyle sürdürdü “anlaşma olsun veya olmasın, İsrail’in tarafından çıkan ve bizim olan taraftan çıkarılan doğal gaz var olduğunun kanıtlanması durumunda, Kıbrıs Cumhuriyeti İsrail’i buna uygun olarak tazmin edecektir. Anlaşma olsun veya olmasın, hiç kimsenin de bizim de kendi haklarımızdan feragat etmemiz gibi bir durum yoktur.”

Zaman takvimleri konusunda ise Lakkotripis, bunun devam etmekte olan yasal bir prosedür olduğunu, tarafların tezlerinin teati edildiğini ve kısa süre içerisinde Rum tarafının tezlerinin yeniden gönderileceğini sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise “Herkes Kendininkini Çıkarsın- Hükümet İsrail’in Afrodit Yatağıyla İlgili Vetosu Konusunda Geri Adım Atmıyor” başlıklı haberinde, Globes’da yer alan mektubun içeriğine geniş yer verdi.

İki ülke arasındaki konuyla ilgili müzakerelerde var olan problemlere bağlı olarak, Rum kesiminin İsrail’e, Afrodit ve Yishai yataklarında faaliyet gösteren şirketlerin ayrı sondajlar yapmalarına ve her birinin kendi tespit edeceği doğal gazı çıkarmasına izin verilmesini önerdiğinden söz edildiği de belirtildi.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ise konu hakkında gazeteye yaptığı açıklamada, Afrodit yatağının geliştirilmesinin normal şekilde sürdüğünü ve bunun İsrail’le olan müzakerelerle herhangi bir ilişkisi bulunmadığını belirtti.

Fileleftheros ise habere “Afrodit Baskı Altında- İsrail’den İlerlememeleri Konusunda Şirketlere Mektup, Lakkotripis: Paylarına Düşen Ne İse Vereceğiz- İsrail Büyükelçiliğinden Müdahale” başlıklarıyla yer verdi.

Rum kesiminin İsrail’in mektubunun ardından, sesini yükseltmemeyi ve konuyu uzatmamayı istediğini yazan gazete, ancak “diplomatik kaynakların, bahse konu mektubun, üçüncü bir ülkenin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin içişlerine müdahale teşkil ettiğini vurguladıklarını” iletti.

Gazete ayrıca “Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’indeki parsellerde faaliyet gösteren şirketlere başka bir ülke tarafından mektup gönderildiğinin ilk kez duyulduğunu ve mektubun Kıbrıs hükümetine de gönderilebileceğine” de işaret etti.

Gazeteye göre “diplomatik kaynaklar, bu hareketin, Yishai parselinde ruhsat sahibi olan şirketlerin, seçim öncesi dönemde İsrail hükümetine yönelik baskılarının sonucu olduğunun tahmin edildiğini” de belirttiler.

İsrail tarafından “Yishai” yatağının birçok kez önemsiz olarak nitelendirildiğini kaydeden gazete, Rum hükümetinin ise birçok kez İsrail’e “eğer istiyorlarsa kendi kısımlarını geliştirme konusunda ilerleyebilecekleri ve Afrodit yatağından istifade edilmesinde söz sahibi olmayı istemekte ısrar etmemeleri mesajını gönderdiğini” iletti.

Rum kesiminin konu hakkında resmi olarak işbirliğinde bulunma arzusunu ifade ettiğini de belirten gazete, Rum hükümetinin ayrıca “hiç kimsenin, en başta da Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Afrodit yatağından istifade edilmesinden ötürü haksızlığa uğramasına izin vermeyeceğini vurguladığını” da iletti.

Gazete, Afrodit yatağının yapısının Yishai yatağına doğru uzandığını, fakat aynı şeyin yatakta yer alan miktarlar için de geçerli olup olmadığının teyit edilmediğini de ekledi.

10/12/2019 14:40