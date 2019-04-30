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Kuir Kıbrıs Derneği 1 Mayıs etkinliğine katılacağını açıkladı

Kuir Kıbrıs Derneği  ara bölgede gerçekleştirilecek 1 Mayıs etkinliğine katılacağını açıkladı.

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30/04/2019

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Kuir Kıbrıs Derneği 1 Mayıs etkinliğine katılacağını açıkladı

Kuir Kıbrıs Derneği  ara bölgede gerçekleştirilecek 1 Mayıs etkinliğine katılacağını açıkladı.

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Taleplerimizi duyurmak, mücadelemizi yükseltmek üzere  saat 18:00'de Lefkoşa Kuğulu Park'ta toplanıp ara bölgeye yürüyeceğiz” denildi.

Açıklamada, “LGBTİ+ emekçiler olarak, heteroseksüel ve natransların yaşadıklarına ek olarak, mevcut veya algılanan cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimliğinden dolayı işe alımda ayrımcılığa maruz kalmakta, iş bulabildiğimiz durumlarda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğimizin ‘ifşa edilmesi’  temelinde korku yaşamakta, bununla tehdit edilmekte, iş yerlerinde ayrımcılık ve şiddete maruz kalmakta, istifaya zorlanmakta, işten atılmakta, yoksullaştırılmaktayız” denildi.

 

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