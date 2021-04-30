30'u yerel 43 pozitif vakaya rastlandı!
30/04/2021
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9750 olup, 30'u yerel 43 pozitif vakaya rastlanmış, 90 kişi taburcu edilmiştir.
5 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 30 kişi ise yerel vakadır.
14 kişi Lefkoşa, 2 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne, 4 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Haspolat-2/ Gönyeli-1/ Değirmenlik-1/ Hamitköy-2 / K.kaymaklı-8
Girne
Girne Merkez-4 / Karaoğlanoğlu-1/ Dikmen-2/ Çatalköy-2 / Alsancak-1
Gazimağusa
Yeniboğaziçi-1/ Serdarlı-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-4
30 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9750
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 30
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 90
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 985. 997
Toplam Vaka Sayısı: 6282
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5558
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 693
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 113
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 575
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 292
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 71
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 914
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1336