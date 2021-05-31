31 Mayıs- 6 Haziran haftasında bizleri neler bekliyor?

Haftaya İkizler burcundaki Merkür retrosunun yoğun etkisiyle kafamız bir hayli karışık bir şekilde başlıyoruz. İletişim trafiğimiz karışabilir ve bir çok iş aksayabilir! Bilgi kirliliği de artabileceği için bu dönemde her duyduğumuza inanmamamız çok faydalı olacaktır.

Teknolojiyle ilgili her konuda da dikkatli olmak gerekebilir, elektronik ve dijital aletler arızalanabilir! Trafikle ilgili de sorunlar yaşanabilir ve randevulara geç kalınabilir!

Merkür retrosu İkizler burcunda olduğu için en çok burcu, yükseleni ya da Ay burcu İkizler, Yay, Başak ve Balık olanlar bu dönemden etkilenecekler!

Eski sorunlar ya da eski insanlar yeniden karşımıza çıkabilir ve hesaplaşmalar yaşanabilir!

Ayrıca bu dönemde eski kaçırılan fırsatlar da yeniden karşımıza çıkabilir ve bu sefer doğru bir şekilde değerlendirilebilir.

Pazartesi ve salı Ay Kova burcunda ilerleyecek ve aklımıza orijinal fikirler gelebilecek. Asi ve özgür bir ruh hali içinde olabilir, aklımıza estiği gibi davranabiliriz.

Pazartesi günü haftaya Mars ve Neptün arasındaki olumlu açı ile başlıyoruz, bir idealimize kavuşabilir ya da o ideale ulaşmak için önemli bir girişimde bulunabiliriz.

1 Haziran Salı ise Güneş ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu ile yepyeni aya başlamış olacağız ve belki de önümüze geleceğimizle ilgili yeni bir yol açılmış olacak.

Bu hafta çarşamba ve perşembe günleri Ay Balık burcunda ilerleyecek, çok duygusal olabilir ve geçmişe özlem duyabiliriz. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve içimize doğanlar çıkabilir.

2 Haziran Çarşamba 16:19 itibariyle aşk gezegeni Venüs artık Yengeç burcunda ilerlemeye başlayacak, 27 Haziran’a kadar sürecek olan bu dönemde burcu, yükseleni ya da Ay burcu Yengeç, Akrep ve Balık olanlar çok şanslı ve çekici olabilirler, bu burçların etkisinde olanlar özellikle aşkta şanslı olabilirler.

Cuma ve hafta sonu ise Ay Koç burcunda ilerleyecek, cesur olabilir ve bir konuda harekete geçmek isteyebiliriz ama Merkür retrosunun devam ettiğini unutmamak gerekir.

Yeni başlangıçlar ve önemli kararlar için en doğru zaman Temmuz ayı olacaktır. Haziran ayını sadece düşünerek ve gözlem yaparak geçirirsek Temmuz ayında en doğru kararları sağlam bir şekilde hayata geçirebiliriz, iyi haftalar dilerim.

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31/05/2021 11:09